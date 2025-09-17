Italia regina dei visti Schengen | il governo predica fermezza contro Mosca ma tiene aperte le porte ai turisti e ai rubli russi

L’ Unione europea si ritrova ancora spaccata sulla questione dei visti turistici ai cittadini russi. Da un lato Polonia, Stati baltici e Finlandia invocano un divieto pressoché totale per motivi di sicurezza; dall’altro Italia, Francia e Spagna difendono l’apertura controllata, appellandosi all’impatto economico del turismo e alla necessità di distinguere la società civile russa dal Cremlino. In questa contraddizione, l’Italia si conferma il Paese più permissivo: nel 2024 ha concesso 152.254 visti Schengen a cittadini russi, più della Francia (123.890) e della Spagna (111.187), con un tasso di approvazione superiore al 94%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Italia regina dei visti Schengen: il governo predica fermezza contro Mosca, ma tiene aperte le porte ai turisti (e ai rubli) russi

