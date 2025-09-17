Italia | giocattolo Labubu ugly-cute diventa virale a Milano
Il marchio cinese di progettazione di giocattoli POP MART ha visto il suo personaggio “ugly-cute” Labubu riscuotere grande popolarita’ in Italia. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma652212465221242025-09-17italia-giocattolo-labubu-ugly-cute-diventa-virale-a-milano Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: italia - giocattolo
Italia: com’e’ diventato virale il giocattolo Labubu ugly-cute a Milano?
Toys Center Italia - facebook.com Vai su Facebook
Italia: com'è diventato virale il giocattolo Labubu ugly-cute a Milano?; Il business dei Labubu: i maxi utili rendono il fondatore il decimo uomo più ricco in Cina; La vera maledizione delle bambole Labubu.
Italia: com’e’ diventato virale il giocattolo Labubu ugly-cute a Milano? - Alice ha guidato per piu' di un'ora da Alessandria a Milano, sperando di trovare la fortuna. Segnala romadailynews.it
È già finita (magari) la Labubu-mania? - Entro Natale l’azienda ha intenzione di lanciare una nuova versione dei pupazzetti diventati un'icona mondiale, oltre ... Secondo huffingtonpost.it