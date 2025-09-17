Italia Femminile parla Soncin | Possiamo crescere ancora tanto
L'allenatore della Nazionale Italiana di Calcio Femminile, Andrea Soncin, ha rilasciato alcune dichiarazione sul percorso di tutte le azzurre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120?
Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale
Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra
Per le Nazionali Femminili, a Coverciano, è tempo di confronto per tutti gli staff delle nostre Azzurre: dalla Nazionale di Soncin alla Under 15; Tre amichevoli di lusso per chiudere il 2025: il 24 ottobre la gara con il Giappone, poi la doppia sfida con gli USA negli States; Soncin: 'Un'estate che enfatizza il valore delle donne'.
Italia Femminile, tre amichevoli di lusso per le ragazze di Soncin: il programma - Prima il test con il Giappone, poi la tournée negli Stati Uniti per la doppia affascinante sfida con la Nazionale di casa nel quarantesimo anniversario della sua fondazione. Riporta msn.com
La Nazionale Femminile di Andrea Soncin chiude il 2025 con tre amichevoli di lusso: una in casa e due in trasferta - Il 2025 delle Azzurre, reduci dall’entusiasmante cammino all’Europeo, si chiuderà con impegni probanti e dal grande fascino. Si legge su calciopress.net