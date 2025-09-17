Ita Airways lancia il nuovo volo Fiumicino-Mauritius

Fiumicino, 17 settembre 2025 – Mentre si prepara a concludere i primi nove mesi del 2025 con oltre 10 milioni di passeggeri trasportati e ricavi in aumento del 5% Ita conferma la sua strategia di lungo raggio con il lancio del nuovo volo Roma Fiumicino – Mauritius che prenderà il via il 7 novembre con 2 frequenze settimanali con partenza da Fiumicino il venerdì e la domenica alle 22:00 con arrivo alle Mauritius alle 11:20 del giorno successivo, mentre la partenza dalle Mauritius sarà il sabato e il lunedì alle 22:10 con arrivo a Roma Fiumicino alle 06:40 del giorno dopo. Il volo verrà operato di notte, garantendo notevole comodità a tutti i viaggiatori, incluse le famiglie con bambini (uno dei target principali della offerta maurizian), mentre l’arrivo in mattinata, sia all’andata che al ritorno, permetterà di poter organizzare al meglio i trasferimenti, ottimizzando i tempi e di conseguenza l’intera esperienza di viaggio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

