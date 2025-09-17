Istituzioni esperti e stakeholder insieme per la riqualificazione e il rilancio del centro Le Ciminiere

Si è costituito il tavolo tecnico, aperto agli stakeholders del territorio, per la definizione del Documento di Indirizzo alla progettazione finalizzato alla riqualifica del centro culturale, fieristico e congressuale Le Ciminiere, simbolo storico e culturale del territorio della Città. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

