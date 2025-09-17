Istat | italiani sempre meno interessati alla politica Giovani lontani
Gli italiani sono sempre meno interessati alla politica. Lontani, in particolare, i giovani. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Bullismo, i giovani stranieri più colpiti: rumeni al 29,2% e ucraini al 27,8% contro il 20,4% degli italiani. Il cyberbullismo colpisce 4 stranieri su 10. I dati ISTAT
Istat, deficit cresce all’8,5% e sale il potere d’acquisto delle famiglie: gli italiani tornano a risparmiare
Istat: sempre più italiani praticano sport
Nel 2024, secondo le stime Istat elaborate nel 2025, 191.000 italiani hanno lasciato l'Italia, segnando il dato più alto degli ultimi decenni e un aumento del 20% rispetto al 2023. Cosa ne pensate di questo dato preoccupante ?
In molti capoluoghi italiani, la dotazione di verde urbano è ancora sotto la media nazionale. Alcune città non raggiungono nemmeno lo standard minimo di legge (9 m² per abitante), mentre altre superano i 100 m²! Maggiori informazioni: https://istat.it/comunicat
La politica in Italia è sempre più una cosa da vecchi; Rapporto Istat 2025: l’Italia è un (brutto) Paese per vecchi; Volontariato, crollo tra i giovani italiani: i dati dell’Inps.
Istat: il tasso di occupazione raggiunge il 62,7% - La diminuzione dei disoccupati interessa quanti hanno precedenti esperienze di lavoro, mentre torna a crescere il numero di chi è alla ricerca di prima occupazione.
Istat, cala nel 2024 soddisfazione economica e lavorativa italiani - ROMA – Sempre più insoddisfatti sul lavoro e sulla propria condizione economica.