IsraeleUe sospende sostegno bilaterale

19.45 "Sospendiamo il sostegno bilaterale al governo israeliano. Si tratta di un segnale importante,che conferma la nostra politica a favore della pace".Lo ha annunciato la commissaria Ue Suica. In particolare, 14 milioni di euro di fondi già stanziati per il periodo 2020-2024. Di tale importo, 4,3 milioni di euro sono stati contrattualizzati, mentre 9,4 milioni di euro rimangono non contrattualizzati.Fino a nuovo avviso,non procederemo all'identificazione congiunta di nuove azioni né alla firma di contratti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

