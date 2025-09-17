Israele | Ue contro?Ha risposta adeguata

Servizitelevideo.rai.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

19.02 "La raccomandazione della Commissione Ue, guidata da von der Leyen, è distorta dal punto di vista morale e politico e si spera che,come in passato,non venga adottata. Eventuali provvedimenti contro Israele riceveranno risposta adeguata. Speriamo che non si arrivi a quel punto". Così il ministro Sa'ar. Dopo l'annuncio sulla raccomandazione per la sospensione del sostegno bilaterale col governo israeliano: "Azioni contro Israele danneggerebbero gli interessi dell'Europa.Israele continuerà a lottare, con l'aiuto degli amici Ue". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: israele - risposta

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

Consiglio Ue, Gaza preoccupa: Kallas proporrà misure in risposta alle violazioni di Israele

Hamas verso sì a tregua con Israele. Media: “Segnali positivi, risposta entro oggi”

israele ue controha rispostaIsraele, 'raccomandazione Commissione Ue moralmente distorta' - "La raccomandazione della Commissione Ue, guidata dalla presidente Ursula von der Leyen, è distorta dal punto di vista morale e politico, e si spera che - Come scrive msn.com

israele ue controha rispostaIsraele-Hamas, l’Unione Europea presenta un pacchetto di sanzioni. Ecco la proposta - colpisce le clausole che hanno creato la zona di libero scambio tra Ue e Israele ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Israele Ue Controha Risposta