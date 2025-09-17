Israele | Ue contro?Ha risposta adeguata
19.02 "La raccomandazione della Commissione Ue, guidata da von der Leyen, è distorta dal punto di vista morale e politico e si spera che,come in passato,non venga adottata. Eventuali provvedimenti contro Israele riceveranno risposta adeguata. Speriamo che non si arrivi a quel punto". Così il ministro Sa'ar. Dopo l'annuncio sulla raccomandazione per la sospensione del sostegno bilaterale col governo israeliano: "Azioni contro Israele danneggerebbero gli interessi dell'Europa.Israele continuerà a lottare, con l'aiuto degli amici Ue". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
