Israele stringe la morsa su Gaza City | evacuazioni di massa e accuse dall’estero
L’operazione “Gideon’s Chariots B”, lanciata dall’esercito israeliano a Gaza, è destinata a protrarsi per mesi. Secondo le valutazioni operative delle IDF, la conquista di Gaza City potrebbe richiedere tra i due e i tre mesi, mentre la bonifica delle infrastrutture richiederà tempi ben più lunghi. «Non importa quanto tempo ci vorrà, opereremo a Gaza finché non saranno raggiunti gli obiettivi della guerra», ha dichiarato un portavoce militare. Mercoledì si è aperto il secondo giorno dell’offensiva. Secondo Kan News, il quartier generale centrale di Hamas sarebbe situato nel cuore di Gaza City, dove si ritiene si nasconda anche il comandante Az al-Din Haddad, protetto dalla fitta rete di tunnel. 🔗 Leggi su Panorama.it
Gaza, Salvini riceve premio Italia-Israele per "posizioni coraggiose", le opposizioni: "Vergogna, stringe mani insanguinate di Netanyahu"
