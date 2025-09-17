Israele Smotrich | Gaza è una miniera d’oro immobiliare da spartire con gli Usa In migliaia provano a lasciare l’area della Striscia colpita dall’Idf
Il ministro delle Finanze israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich ha definito la Striscia di Gaza un « Eldorado immobiliare », riferendosi al dibattito sul «giorno dopo» la guerra. Intervenendo al vertice sulla rigenerazione urbana organizzato dal Centro immobiliare e dal portale Madlan 2025, ha dichiarato che la ricostruzione della Striscia potrà trasformarsi in un investimento redditizio, rivelando di aver «già iniziato una trattativa con gli americani». Smotrich ha parlato di una visione «utopica» che circola anche nell’amministrazione Trump, descrivendola come un «business plan» costruito «dalle persone più professionali che ci siano». 🔗 Leggi su Open.online
