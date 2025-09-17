Israele Smotrich | Gaza è una miniera d’oro immobiliare da spartire con gli Usa In migliaia provano a lasciare l’area della Striscia colpita dall’Idf

Open.online | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro delle Finanze israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich  ha definito la Striscia di Gaza un « Eldorado immobiliare », riferendosi al dibattito sul «giorno dopo» la guerra. Intervenendo al vertice sulla rigenerazione urbana organizzato dal Centro immobiliare e dal portale Madlan 2025, ha dichiarato che la ricostruzione della Striscia potrà trasformarsi in un investimento redditizio, rivelando di aver «già iniziato una trattativa con gli americani». Smotrich ha parlato di una visione «utopica» che circola anche nell’amministrazione Trump, descrivendola come un «business plan» costruito «dalle persone più professionali che ci siano». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: israele - smotrich

Media: se Hamas non accetta la tregua, Israele la annetterà Gaza. L’Olanda contro i ministri Ben-Gvir e Smotrich

Israele, l’Olanda vieta l’ingresso a ministri Smotrich e Ben-Gvir: Tel Aviv convoca l’ambasciatore

Smotrich, 'Israele cancellerà lo Stato palestinese'

israele smotrich gaza 232160unaBezalel Smotrich: "Gaza sarà una miniera d'oro immobiliare, avviati negoziati per dividerla con gli Usa" - Il ministro delle Finanze israeliano sul day after della guerra di Gaza e sulle soluzioni perché la ricostruzione "si paghi da sola" ... huffingtonpost.it scrive

israele smotrich gaza 232160unaSmotrich rivela, trattativa con gli americani su 'Eldorado Gaza'. L'Ue verso sanzioni a Israele, 'l'orrore a Gaza deve finire' - Fonti: 'La proposta colpisce il 37% del commercio con Israele'. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Smotrich Gaza 232160una