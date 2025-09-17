Israele la guerra a Gaza in diretta continua assalto Idf Il ministro delle finanze | La Striscia è una pacchia immobiliare

Le ultime notizie sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas dopo l'assalto finale nella Striscia da parte dell'esercito israeliano: oltre cento morti tra i palestinesi. L'Ue annuncia sanzioni e sospende sostegno bilaterale a Israele che replica: “Reagiremo a tono". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Khamenei riappare in pubblico dopo la fine della guerra con Israele

Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”

Trump, 'proseguire la guerra a Gaza danneggia Israele'

Medioriente, nuovi attacchi su Gaza City: migliaia in fuga. LIVE; Le notizie di martedì 16 settembre sul conflitto in Medio Oriente; Israele - Gaza, le news. Smotrich: “Gaza è una miniera d'oro immobiliare da spartire con Usa”.

