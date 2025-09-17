In questa notizia si parla di: israele - guerra

Khamenei riappare in pubblico dopo la fine della guerra con Israele

Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”

Trump, 'proseguire la guerra a Gaza danneggia Israele'

Israele - Gaza, le news sulla guerra. Forze armate controllano il 40 per cento di Gaza City. Media: 91 morti in un giorno

ANSA.it. . MEDIO ORIENTE | Gaza, prima e dopo lo scoppio della guerra tra Israele e Hamas. video #ANSA https://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2025/09/16/gaza-prima-e-dopo-lo-scoppio-della-guerra-tra-israele-e-hamas_adba6719-8e8a-48ff-bba4-9

Israele-Hamas, le notizie sulla guerra a Gaza di martedì 16 settembre | Truppe Idf entrate a Gaza City. Netanyahu: «Trump mi ha invitato alla Casa Bianca. Ipocrita chi ci condanna». L'Onu: è genocidio; Guerra Israele, Idf: Potente attacco a Gaza city, le truppe sono entrate; Israele - Gaza, le news. Massiccio attacco su Gaza City: tank Idf nella città e raid aerei.

Israele, la guerra a Gaza in diretta: assalto finale dell’Idf, oltre cento morti ed esodo tra i palestinesi - Le ultime notizie sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas dopo l'assalto finale nella Striscia da parte dell'esercito israeliano: oltre cento morti tra ... Secondo fanpage.it

Israele, la guerra a Gaza in diretta: Idf: “Controlliamo il 40% del territorio” dopo l’assalto finale con tank e droni. Onu: “È genocidio” - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Hamas in diretta: carri armati israeliani hanno invaso Gaza City nella notte ... Si legge su fanpage.it