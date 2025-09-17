Israele intensifica l’offensiva su Gaza City mentre migliaia di civili fuggono

ABBONATI A DAYITALIANEWS Attacchi via terra e dall’alto nonostante le condanne internazionali. Israele prosegue l’attacco su Gaza City senza arretrare di fronte alle condanne della comunità internazionale. Le operazioni militari continuano sia via terra che dall’aria, mentre un esodo massiccio di civili sta svuotando la città più popolosa della Striscia. Fuga di massa verso sud. Le autorità israeliane hanno esortato la popolazione a evacuare, e secondo le stime circa 400.000 palestinesi hanno già lasciato la città. Per agevolare la partenza, i militari hanno aperto una seconda via di fuga, permettendo agli abitanti di spostarsi a piedi, in auto o su carri lungo la strada costiera, diretti verso le aree centrali e meridionali dell’enclave. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

