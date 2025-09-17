Israele il Cio respinge l’esclusione dalle competizioni internazionali

Al termine del sesto meeting della Commissione di coordinamento del Cio (Comitato Olimpico Internazionale) per Milano-Cortina 2026, il tema non è stato soltanto l’organizzazione dei Giochi invernali ma anche le questioni geopolitiche che pesano sul movimento olimpico. Sul fronte israelo-palestinese, il Comitato ha respinto l’esclusione di Israele dalle competizioni internazionali. In particolare, Christophe Dubi, direttore esecutivo dell’evento, ha dichiarato che entrambi i Comitati olimpici sono riconosciuti e conformi alla Carta. Di seguito le sue parole, riportate dall’Ansa. La partecipazione di Russia, Bielorussia, Israele e Palestina ai Giochi? Dubi ha dichiarato: «A Parigi hanno partecipato russi e bielorussi, il Comitato Esecutivo esaminerà Russia e Bielorussia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

