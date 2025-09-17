© Wired.it - Israele, i film e le serie in cui con cui cerca di riposizionarsi a livello mediatico nel mondo, da One Day in October a The Sea

Una serie su Hbo racconterà il 7 ottobre, mentre il film scelto per gli Oscar ha un giovanissimo protagonista palestinese. 🔗 Leggi su Wired.it

In questa notizia si parla di: israele - film

“Happy Holidays”: un film per capire le contraddizioni di Israele

Il regista de I Soliti Sospetti torna al cinema con un film sull'occupazione di Israele in Libano

Venezia82, Jim Jarmusch presenta il suo film ma prende le distanze da Mubi: “Deluso dai legami con Israele”

“Come Closer”, un altro conflitto in Israele - Tom Nesher ambienta a Tel Aviv una guerra che colpisce i cuori. Bene per metà l’horror “Weapons”. Rivedetevi “Casablanca”, dimenticate gli “uomini straordinari”. | I film della settimana di "Cinema Fortunato" - X Vai su X

Indya Moore ha voluto esprimere la sua solidarietà al popolo palestinese sul red carpet della Mostra dei Cinema di Venezia. L’attrice del film ‘Father, Mother, Sister, Brother’, al momento della firma degli autografi, ha condannato Israele scrivendo "Free free Pa - facebook.com Vai su Facebook

Da One Day in October a The Sea, i titoli con cui Israele cerca di riposizionarsi a livello mediatico nel mondo; Gaza, da Bardem a Colman oltre 1300 artisti invitano a non collaborare con cinema Israele; Il regista de I Soliti Sospetti torna al cinema con un film sull'occupazione di Israele in Libano.

Tutti i film prodotti in Israele - Serie TV imperdibili 2025 Serie TV imperdibili 2024 Serie TV imperdibili 2023 Serie TV imperdibili 2022 Serie TV imperdibili 2021 Serie TV imperdibili 2020 Serie TV ... Come scrive mymovies.it

La trappola d'Israele: una guerra in cui ogni vittoria è una perdita - Diciassette terroristi di Hamas hanno preso d’assalto un avamposto israeliano a Khan Younis per catturare vivi altri soldati (a giugno Hamas lì aveva ucciso sette soldati). Segnala ilfoglio.it