Israele capo staff di Netanyahu Braverman nominato ambasciatore in Uk accusato di aver alterato orario conversazioni del primo ministro il 7 ottobre
Braverman è indagato per sospetta falsificazione e frode in relazione alla presunta alterazione illegale di documenti. È sospettato di aver alterato l'orario indicato in cui Netanyahu ha impartito le prime istruzioni al suo segretario militare Avi Gil su come affrontare l'attacco di Hamas, la mattin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Israele, capo Idf: missione non ancora conclusa. Restano 50 ostaggi
Napoli, non ti riconosco più: dopo la mozione anti Israele l’ex rabbino capo rinuncia alla cittadinanza onoraria
Netanyahu annuncia di voler occupare Gaza e il capo dell’Idf riduce i militari: scontro ai vertici di Israele
Il rabbino capo di Israele, David Yosef, ha scritto una lettera di condoglianze per l'omicidio di Charlie Kirk il 2 settembre, 8 giorni prima della morte di Kirk. Yosef è dotato della preveggenza oppure già era stato informato del piano per uccidere Kirk? Notate ben - X Vai su X
Il capo della polizia Vittorio Pisani è intervenuto a Udine alla firma di un protocollo sulla cybersicurezza fra Ministero dell'Interno e Università di Udine. Nrll'occasione ha parlato anche dell'incontro di calcio fra Italia e Israele, in programma il 14 ottobre. - facebook.com Vai su Facebook
Raid Israele in Qatar, Hamas: Sopravvissuto nostro capo negoziatore; Israele colpisce ospedale, 5 giornalisti uccisi. Condanna mondiale. Parolin: allibiti. Netanyahu: tragico incidente; Israele, Netanyahu nomina un nuovo capo dello Shin Bet sfidando la giustizia.
Israele, Netanyahu torna in tribunale per il processo per corruzione - (LaPresse) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è presentato martedì in tribunale per proseguire la sua testimonianza nel processo ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Israele ha commesso un genocidio, è l'esito del rapporto indipendente commissionato dall'Onu – mentre i carri armati invadono Gaza City - L'offensiva terrestre israeliana raggiunge Gaza City proprio nel giorno in cui una commissione d'inchiesta dell'Onu conferma che Israele ha commesso genocidio ... Come scrive wired.it