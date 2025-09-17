Israele capo staff di Netanyahu Braverman nominato ambasciatore in Uk accusato di aver alterato orario conversazioni del primo ministro il 7 ottobre

Ilgiornaleditalia.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Braverman è indagato per sospetta falsificazione e frode in relazione alla presunta alterazione illegale di documenti. È sospettato di aver alterato l'orario indicato in cui Netanyahu ha impartito le prime istruzioni al suo segretario militare Avi Gil su come affrontare l'attacco di Hamas, la mattin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

israele capo staff di netanyahu braverman nominato ambasciatore in uk accusato di aver alterato orario conversazioni del primo ministro il 7 ottobre

© Ilgiornaleditalia.it - Israele, capo staff di Netanyahu Braverman nominato ambasciatore in Uk, accusato di aver alterato orario conversazioni del primo ministro il 7 ottobre

