Israele avanza a Gaza e apre un nuovo corridoio per i civili in fuga
Cresce la pressione su Gaza City mentre l’esercito israeliano prosegue l’incursione urbana e annuncia un secondo corridoio di evacuazione: la speranza, per migliaia di civili, di abbandonare un’area sempre più esposta a fuoco incrociato, tra artiglieria, droni e carri armati. Una nuova via di fuga si apre verso sud La nuova direttrice sarà segnalata con . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Gaza City, prosegue l'avanzata: Israele apre seconda via di fuga per i residenti - Israele ha comunicato ai residenti che aprirà una seconda via di fuga per coloro che desiderano lasciare Gaza City mentre l'esercito prosegue l'avanzata nella città. Riporta msn.com
La crisi di Gaza tra l’ultimo assalto di Israele e l’unica diplomazia dal basso della Flotilla - I tank dell'Idf hanno invaso Gaza City per l'ultimo assalto dal cielo, dal mare e da terra, ma continua determinato anche il viaggio della Global Sumud Flotilla. Come scrive ecointernazionale.com