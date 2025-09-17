© Lettera43.it - Isee 2025 per trasporti, libri e servizi scolastici: a cosa serve e come richiederlo

Con la riapertura della scuola potrebbe servire l’ Isee 2025 , l’indicatore reddituale richiesto per una varietà di bonus e incentivi a favore delle famiglie per servizi relativi ai trasporti , all’acquisto di libri e alla fruizione di servizi scolastici , come la mensa. L’Indicatore della situazione economica equivalente rappresenta, quindi, lo strumento essenziale per la richiesta delle agevolazioni, mediante il quale si può avere una situazione complessiva della famiglia sia per quanto riguarda i redditi che le proprietà, gli immobili e le rendite finanziarie. Dalla situazione economica complessiva devono essere esclusi i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio per un valore totale entro i 50 mila euro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

