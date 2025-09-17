© Ilprimatonazionale.it - Iryna, uccisa perché bianca: il ricordo (e l’impegno) militante del Blocco Studentesco

Roma, 17 sett – Iryna Zarutska. È morta dissanguata su un vagone della metro di Charlotte, nel North Carolina, dopo essere stata colpita tre volte alla gola da un pluripregiudicato con alle spalle quattordici arresti. Nessuno è intervenuto, nessuno l’ha soccorsa. Il killer ha dichiarato senza giri di parole di averla scelta perch é bianca . Una verità che i media americani e occidentali hanno fatto di tutto per minimizzare, ma che resta lì, cruda, impossibile da censurare. Affissioni in tutta Italia per ricordare Iryna. Risulta evidente a chiunque che l’omicidio di Iryna non è un caso isolato, ma un tassello di un mosaico più ampio: quello dell’odio anti-bianco, che attraversa le società occidentali in mille forme. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

