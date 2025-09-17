Irrealizzabile vendere solo auto elettriche | dopo Draghi l' Ue prepara la revisione dello stop ai motori termici
La transizione verde europea rischia di rimanere ferma ai box. A dirlo, senza giri di parole, è Mario Draghi: “In alcuni settori, come quello automobilistico, gli obiettivi di decarbonizzazione si basano su ipotesi che non sono più valide”, ha dichiarato l’ex premier nel corso della conferenza. 🔗 Leggi su Today.it
Mario Draghi: «Non ci sono più i presupposti per vendere solo auto elettriche dal 2035» - L’ex presidente della Bce e del Consiglio è intervenuto a Bruxelles: «Attenersi rigidamente all’obiettivo del 2035 potrebbe rivelarsi irrealizzabile. Da corriere.it
General Motors: “Impossibile vendere solo auto elettriche”/ Chiesta revisione ai limiti green in California - General Motors si appella al Senato della California per chiedere la revisione del testo sulle auto green: solo elettrico al 2035 sarebbe impossibile Dopo aver ampiamente abbracciato i limiti green ... ilsussidiario.net scrive