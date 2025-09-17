Iron apex | il ritorno dell’immortale iron man nei nuovi avengers
Nel panorama dei personaggi e delle trame che compongono l’universo Marvel, le vicende riguardanti i villain assumono spesso un ruolo centrale. Tra questi, alcuni antagonisti sembrano destinati a scomparire definitivamente, mentre altri riescono a sorprendere i lettori con ritorni inaspettati. Recentemente, una figura poco nota come Iron Apex ha riacceso l’interesse grazie a un colpo di scena che mette in discussione la sua presunta morte e il suo impatto sulla narrazione. Questo articolo analizza nel dettaglio il ritorno di Iron Apex e le conseguenze sulla storyline dei Nuovi Avengers. il ritorno di iron apex e la sorpresa della resurrezione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
