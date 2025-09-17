Irlanda il rocker Bob Geldof e l’ex campione di arti marziali Conor McGregor dicono addio ai sogni politici
Dublino, 17 settembre 2025 – Che cosa hanno in comune Bob Geldof e Connor McGregor? Non potrebbero essere due personaggi più diversi tra loro, eppure qualcosa che li rende simili c’è: entrambi sono stati indicati per la corsa alla presidenza irlandese (si voterà il 24 ottobre prossimo) ma tutti e due hanno abbandonato l’idea per motivi molto diversi. Scopriamo quali. Bob Geldof resta a Londra: “Qui ho la mia vita”. Il musicista e attivista, icona del rock anni ‘80 ha chiarito che non presenterà la propria candidatura alla presidenza d’Irlanda, spiegando che la vita costruita a Londra pesa più di qualsiasi ambizione politica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: irlanda - rocker
Mi sono trovato a canticchiarla in Irlanda, però in quella del Nord. A Belfast. Nella parte protestante. Mi sono reso conto che effettivamente non era una buona idea. (Comunque, parlando con un ragazzo protestante ho appreso che la situazione è enormeme - facebook.com Vai su Facebook
Irlanda, il rocker Bob Geldof e l’ex campione di arti marziali Conor McGregor dicono addio ai sogni politici; Dopo la tragedia Bob Geldof riparte da Chiuduno allo Spirito del pianeta; We Are the World, il documentario Netflix che racconta la notte che ha cambiato il pop.
Irlanda, il rocker Bob Geldof e l’ex campione di arti marziali Conor McGregor dicono addio ai sogni politici - Entrambi erano stati indicati per la corsa alla presidenza ma hanno abbandonato l’idea per motivi molto diversi. Lo riporta msn.com
Bob Geldof, il rocker riciclato un po’ santo e un po’ furbacchione - Nell estate di due anni fa ha dichiarato: «Non rifarei Live Aid; servirebbe piuttosto un nuovo Piano Marshall per salvare 14 milioni di etiopi colpiti dalla mancanza di cibo e dall Aids». Da ilgiornale.it