Irlanda il rocker Bob Geldof e l’ex campione di arti marziali Conor McGregor dicono addio ai sogni politici

Dublino, 17 settembre 2025 – Che cosa hanno in comune Bob Geldof e Connor McGregor? Non potrebbero essere due personaggi più diversi tra loro, eppure qualcosa che li rende simili c’è: entrambi sono stati indicati per la corsa alla presidenza irlandese (si voterà il 24 ottobre prossimo) ma tutti e due hanno abbandonato l’idea per motivi molto diversi. Scopriamo quali. Bob Geldof resta a Londra: “Qui ho la mia vita”. Il musicista e attivista, icona del rock anni ‘80 ha chiarito che non presenterà la propria candidatura alla presidenza d’Irlanda, spiegando che la vita costruita a Londra pesa più di qualsiasi ambizione politica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

