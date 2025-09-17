Ipotesi flat tax al 15% su straordinari notturni e festivi | chi e quanto ci guadagna

Roma, 16 settembre 2025 – Nella prossima legge di Bilancio potrebbe entrare una misura che promette di incidere direttamente sulle buste paga dei lavoratori: una flat tax al 15% su straordinari, lavoro festivo e notturno. L’obiettivo dichiarato è semplice: far aumentare il netto percepito soprattutto da chi è chiamato con maggiore frequenza a lavorare oltre l’orario standard, nei weekend o di notte. Una risposta al caro-vita che punta a premiare l’impegno aggiuntivo e a incentivare la disponibilità al lavoro extra. Sommario Come funziona oggi. L’ipotesi del governo. L’impatto concreto. Vantaggi e rischi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

