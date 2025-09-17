iPhone il nuovo aggiornamento a iOS 26 può ridurre la batteria | c’è una cosa da sapere

Il 15 settembre Apple ha lancio il suo nuovo sistema operativo: si chiama iOS 26 ed è un salto in avanti rispetto all'ultima generazione, iOS 18. Introduce nuove funzioni di Apple Intelligence e ha un design basato sul concetto di "Liquid Glass". Alcuni utenti hanno segnalato una riduzione della batteria ma secondo Apple c'è una spiegazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Oggi arriva iOS 26: orario di uscita, novità e lista dei dispositivi compatibili per il nuovo aggiornamento - Tra le novità, il design rinnovato con Liquid Glass, funzioni potenziate da Apple Intelligence e aggiornamenti a Messaggi e CarPlay. Riporta fanpage.it