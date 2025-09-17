iPhone 17 | il valore scende nel tempo Per chi non ha fretta risparmiare è possibile
Il lancio della serie iPhone 17 segna un nuovo capitolo per Apple, che arricchisce la propria offerta con quattro modelli, tra cui una novità assoluta: l’iPhone 17 Air. Se da un lato l’evento di presentazione ha generato entusiasmo tra gli appassionati, dall’altro ha riacceso una domanda sempre più comune tra i consumatori: conviene acquistare subito o attendere qualche mese? I dati raccolti negli ultimi anni aiutano a fare chiarezza, offrendo indicazioni concrete sull’evoluzione dei prezzi iPhone 17 dopo il lancio. Una gamma più ampia e memoria potenziata Con la nuova serie, Apple conferma la struttura a quattro modelli: iPhone 17 (979 €). 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: iphone - valore
L’iPhone più sottile di sempre, incredibilmente leggero. Preordinalo in negozio. Tuo a partire da 1.239€. E se riporti il tuo iPhone usato dalla versione 11 e superiori, per te 50€ di supervalutazione extra sul valore del tuo dispositivo. - facebook.com Vai su Facebook
Tenta di comprare uno smartphone dal valore di oltre 900 euro con un bancomat rubato: denunciata https://ift.tt/32LRw7I https://ift.tt/OM7nZji - X Vai su X
Nuovi iPhone, Apple Watch e AirPods: qual è il loro impatto sull'ambiente?; Apple: i nuovi iPhone 17 e l’indice di riparabilità che cambia le regole; Apple perde terreno: gli iPhone di seconda mano valgono sempre meno.
Unieuro apre i preordini dei nuovi iPhone 17: tutti i prezzi e buono di 100€ - Fino al 5 ottobre, sui modelli iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air, Unieuro proporrà inoltre un bu ... Scrive hdblog.it
iPhone Air: costi riparazione e batteria - Apple svela i prezzi ufficiali per iPhone 17 e le due varianti Pro, rivelando la strategia di posizionamento della nuova gamma di smartphone. Secondo msn.com