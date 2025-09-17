Ipertensione | Apple Watch ottiene l’ok di FDA e diventa un alleato per la prevenzione

L ’ipertensione arteriosa è una delle patologie più diffuse al mondo, ma anche una delle più sottovalutate. Spesso silenziosa, può danneggiare cuore, cervello e reni senza dare sintomi evidenti. Per questo motivo la diagnosi precoce è fondamentale. Ed è proprio qui che entra in gioco la tecnologia: l’ Apple Watch ha appena ottenuto l’approvazione della Food and Drug Administration (FDA) per il monitoraggio della pressione alta, segnando un punto di svolta nel rapporto tra salute e dispositivi indossabili. Ipertensione arteriosa: cos’è e cosa fare se si scopre di averla X Cos’è l’ipertensione e perché è pericolosa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

