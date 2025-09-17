Io sono Vito Curlo la replica dello spettacolo sul calciatore fasanese al Teatro Sociale

Brindisireport.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - Un omaggio alla sua città, sportiva e non, che attraverso i ricordi d'infanzia degli anni '70 e frammenti di vita vissuta ripercorre le gesta del compianto calciatore fasanese, la storia di un talento andato via troppo presto, proprio quando sembrava destinato alla grandezza.“Io sono. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sono - vito

Io sono Vito Curlo, la replica dello spettacolo sul calciatore fasanese al Teatro Sociale; Chiesa del Purgatorio di Fasano, al via la prima rassegna organistica; L’Archivio Capitolare di Mesagne si apre al futuro, ma dimentica un tassello fondamentale del passato.

io sono vito curlo“Io sono Vito Curlo”, lo spettacolo di e con Mimmo Capozzi replica al Teatro Sociale - FASANO – Un omaggio alla sua città, sportiva e non, che attraverso i ricordi d’infanzia degli anni ’70 e frammenti di vita vissuta ripercorre le gesta del ... Segnala osservatoriooggi.it

Cerca Video su questo argomento: Io Sono Vito Curlo