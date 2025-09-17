Io non mollo mai figuriamoci se si molla all’inizio io non mollo nemmeno alla fine e nemmeno durante | Barbara D’Urso infortunata rassicura i fan
Quando si parla di Ballando con Le Stelle una delle parole che viene in mente è “infortunio”: non sono pochi i concorrenti che, nel tempo, si sono fatti male durante le prove o le esibizioni. Stavolta è toccato a Barbara D’Urso che ha raccontato sui social di aver subito un piccolo infortunio alla gamba. La conduttrice si è sottoposta a un’ecografia e ora sta seguendo un percorso di fisioterapia: “Ti prego, dimmi che potrò partecipare almeno alla prima puntata”, dice alla dottoressa che la massaggia. E la conferma arriva: Barbara D’Urso ci sarà. Un nuovo messaggio è arrivato, sempre sui social, a distanza di qualche ora: “ Io non mollo mai, figuriamoci se si molla all’inizio, io non mollo nemmeno alla fine e nemmeno durante”, le parole dell’ex volto Mediaset. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
