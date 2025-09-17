Io l’azzurro e Tokyo Chiudiamo il cerchio
Dal gran rifiuto alla grande voglia di nuova gloria: Andy Diaz torna nel luogo del delitto. Il triplista azzurro, da qualche giorno ambasciatore dello sport italiano nel mondo, quattro anni fa decise all'ultimo momento di non gareggiare con Cuba all'Olimpiade di Tokyo: perché nella sua testa c'era già l'idea di venire nel nostro Paese. Se avesse anche solo partecipato alle qualificazioni, non avrebbe poi potuto vincere il bronzo con la maglia azzurra un anno fa ai Giochi di Parigi. Andy, oggi quando in Italia sarà mezzogiorno iniziano per lei e per Andrea Dallavalle le qualificazioni del triplo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: azzurro - tokyo
Dosso e Tortu, prove mondiali a Rieti: sprint azzurro verso Tokyo
Federico Riva sarà in finale nei 1500 m ai Mondiali di Tokyo: l'azzurro ha vinto il ricorso presentato dopo l'esclusione dalla semifinale. Il suo reclamo è stato accolto e pertanto potrà prendere parte all'atto finale. Cosa era successo? Durante la semifinale, l' - facebook.com Vai su Facebook
ABBIAMO UN AZZURRO IN FINALE! Matteo Sioli - 19enne, bronzo agli Europei Indoor assoluti e Campione d’Europa Under 23 - salterà per una medaglia mondiale a Tokyo grazie al 2.25 centrato al 2° tentativo. #WorldAthleticsChamps #Atletica #Athletic - X Vai su X