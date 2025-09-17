Dal gran rifiuto alla grande voglia di nuova gloria: Andy Diaz torna nel luogo del delitto. Il triplista azzurro, da qualche giorno ambasciatore dello sport italiano nel mondo, quattro anni fa decise all'ultimo momento di non gareggiare con Cuba all'Olimpiade di Tokyo: perché nella sua testa c'era già l'idea di venire nel nostro Paese. Se avesse anche solo partecipato alle qualificazioni, non avrebbe poi potuto vincere il bronzo con la maglia azzurra un anno fa ai Giochi di Parigi. Andy, oggi quando in Italia sarà mezzogiorno iniziano per lei e per Andrea Dallavalle le qualificazioni del triplo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Io, l’azzurro e Tokyo. Chiudiamo il cerchio"