io certe volte dovrei fare come dario hubner

Pubblichiamo un estratto del libro "Il mito dei bomber di provincia", di Emanuele Atturo, pubblicato da Einaudi. Si può ordinare da qui. Tornato in Serie A Hübner ricomincia da dove aveva lasciato: segna un gol ogni due partite, si muove tra le difese minaccioso e rilassato, con la «V» sulla maglia e lo sponsor «Ristora». Ha ormai 33 anni ma l’età non conta niente. Corioni lo definisce: «Il nostro Ronaldo». Segna 17 gol in campionato e 7 in Coppa Italia. Alla fine della sessione di mercato invernale al Brescia però arriva Ighli Tare e Hübner a volte finisce in panchina. C’è una cosa che Tare sa fare bene e che Hübner sa fare meno: giocare insieme a Roberto Baggio. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

