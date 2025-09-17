Io certe volte dovrei fare come Dario Hubner
Pubblichiamo un estratto del libro "Il mito dei bomber di provincia", di Emanuele Atturo, pubblicato da Einaudi. Si può ordinare da qui. Tornato in Serie A Hübner ricomincia da dove aveva lasciato: segna un gol ogni due partite, si muove tra le difese minaccioso e rilassato, con la «V» sulla maglia e lo sponsor «Ristora». Ha ormai 33 anni ma l’età non conta niente. Corioni lo definisce: «Il nostro Ronaldo». Segna 17 gol in campionato e 7 in Coppa Italia. Alla fine della sessione di mercato invernale al Brescia però arriva Ighli Tare e Hübner a volte finisce in panchina. C’è una cosa che Tare sa fare bene e che Hübner sa fare meno: giocare insieme a Roberto Baggio. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
In questa notizia si parla di: certe - volte
Bolt: "Capisco Jacobs, certe volte meglio fermarsi. Quando a Londra salutai la Regina..."
Certe volte io ammiro il pelo sullo stomaco di chi ha il coraggio di andare in tv a fare le tirate moraliste contro l'alleanza con Conte dopo aver governato con Alfano, Verdini e Salvini. Sostenere il purismo nelle alleanze, dal Pd, e riuscire a non mettersi a ridere. - X Vai su X
"Il testimone certe volte deve anche rischiare. Io sto rischiando un po' grosso forse, non lo so, però credo nell'amicizia". Don Pino Puglisi ucciso il 15 settembre 1993 (giorno del suo 56esimo compleanno), sapeva di essere nel mirino della mafia. Nonostante le - facebook.com Vai su Facebook
Bolt: Capisco Jacobs, certe volte meglio fermarsi. Quando a Londra salutai la Regina...; Dentro la Canzone: il significato di Hubner di Calcutta; Sono ingegnere sottomarino, lavoro come unica donna con 500 uomini. Il gender gap io lo vivo così”.
Bolt: "Capisco Jacobs, certe volte meglio fermarsi. Quando a Londra salutai la Regina..." - Il mito giamaicano: "La mia generazione aveva più talento, quello che hanno oggi le ragazze. Segnala gazzetta.it
Buffon: "Io primo 9 volte con la Juve" - "Abbiamo dimostrato un'abnegazione unica, sono arrivato primo nove volte con la Juve: otto in A e una in B". Si legge su sportmediaset.mediaset.it