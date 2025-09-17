Io certe volte dovrei fare come Dario Hubner

Ultimouomo.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pubblichiamo un estratto del libro "Il mito dei bomber di provincia", di Emanuele Atturo, pubblicato da Einaudi. Si può ordinare da qui. Tornato in Serie A Hübner ricomincia da dove aveva lasciato: segna un gol ogni due partite, si muove tra le difese minaccioso e rilassato, con la «V» sulla maglia e lo sponsor «Ristora». Ha ormai 33 anni ma l’età non conta niente. Corioni lo definisce: «Il nostro Ronaldo». Segna 17 gol in campionato e 7 in Coppa Italia. Alla fine della sessione di mercato invernale al Brescia però arriva Ighli Tare e Hübner a volte finisce in panchina. C’è una cosa che Tare sa fare bene e che Hübner sa fare meno: giocare insieme a Roberto Baggio. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

io certe volte dovrei fare come dario hubner

© Ultimouomo.com - Io certe volte dovrei fare come Dario Hubner

In questa notizia si parla di: certe - volte

Bolt: "Capisco Jacobs, certe volte meglio fermarsi. Quando a Londra salutai la Regina..."

Bolt: Capisco Jacobs, certe volte meglio fermarsi. Quando a Londra salutai la Regina...; Dentro la Canzone: il significato di Hubner di Calcutta; Sono ingegnere sottomarino, lavoro come unica donna con 500 uomini. Il gender gap io lo vivo così”.

io certe volte dovreiBolt: "Capisco Jacobs, certe volte meglio fermarsi. Quando a Londra salutai la Regina..." - Il mito giamaicano: "La mia generazione aveva più talento, quello che hanno oggi le ragazze. Segnala gazzetta.it

Buffon: "Io primo 9 volte con la Juve" - "Abbiamo dimostrato un'abnegazione unica, sono arrivato primo nove volte con la Juve: otto in A e una in B". Si legge su sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Io Certe Volte Dovrei