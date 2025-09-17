In questa notizia si parla di: investito - agente

Agente della Polizia Locale investito mentre è in servizio. Ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L’incidente in zona EUR a Roma

Napoli. Arrestati due pusher in fuga, investito un agente: sequestrata cocaina e hashish

Pedone investito e in coma, finisce a ‘Chi l’ha visto?’: agente dopo giorni lo identifica

Agente della Polstrada investito a Grisignano di Zocco, identificato il pirata: è un romeno evaso dai domiciliari - facebook.com Vai su Facebook

Stando alle prime informazioni l'agente è stato investito da un'auto che non si è fermata all'alt e ha forzato il posto di blocco. L'auto, dai primi accertamenti, sarebbe risultata rubata #Vicenza - X Vai su X

Un vigile è stato investito da un'automobilista all'Eur; Il pm chiede il carcere per Giusto Chiacchio, il poliziotto che ha investito e ucciso Matteo Barone; Eur, investito un vigile urbano: è ricoverato in codice rosso al Sant'Eugenio.

Investito un agente di Polizia Municipale a Napoli, è grave: ricoverato all’ospedale Cardarelli - Incidente stradale a Secondigliano: agente della Polizia Locale investito: è ferito gravemente. fanpage.it scrive

Daniele Virgili, chi è l'agente 25enne investito da un carabiniere: aveva giurato due mesi fa. L'sms al fratello: «Sto morendo» - Daniele Virgili, 25 anni, entrato nella Polizia Municipale di Roma da appena due mesi, subito dopo l'incidente ha avuto la forza di avvisare il fratello con un Whatsapp. Come scrive corriereadriatico.it