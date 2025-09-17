di Francesca Chilloni È caccia a due uomini autori un’aggressione tanto brutale quanto inspiegabile che ha avuto come teatro, l’alba di ieri, via Saragat, a pochi passi dal deposito degli automezzi pubblici di Seta, in zona Campovolo. Un autista 44enne italiano dell’azienda Til, diretto al lavoro in monopattino per iniziare il suo turno alle 6 del mattino, è stato travolto da una vecchia auto nera modello Fiat Punto e scaraventato a terra. Secondo alcune indiscrezioni, gli aggrediti potrebbero essere in realtà due: il secondo sarebbe un passante, che a sua volta sarebbe finito in ospedale per farsi medicare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Investito e aggredito. L'agguato in via Saragat. Sfregiato con una bottiglia