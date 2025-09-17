Investimenti in sostenibilità e innovazione Pistoia si piazza al secondo posto in Italia

C’è un’eccellenza che promuove a pieni voti le scuole pistoiesi, intese come quelle che sono sotto l’egida del Comune e di conseguenza parliamo di scuole materne, primarie e secondarie di primo grado. Stiamo parlando della somma media di maggiore capacità di spesa, nel 2024, per ogni singolo edificio in manutenzione straordinaria, che posiziona Pistoia al secondo posto assoluto in Italia con 114.465 euro, staccando tutte le città italiane più grandi, per popolazione scolastica, rimanendo alle spalle della sola Bolzano che comanda questa graduatoria con addirittura 250.952 euro. E’ sicuramente questo il dato più significativo per il nostro territorio che emerge dalla pubblicazione del consueto rapporto di Legambiente "Ecosistema Scuola" che, da 25 anni, analizza lo stato di salute in termini di investimenti, di sguardo alla sostenibilità e di innovazione tecnologica delle scuole delle nostre città con una specifica importante: non sono prese in considerazione le strutture sotto l’egida delle Province, ovvero quelle relative alle scuole superiori di secondo grado. 🔗 Leggi su Lanazione.it

