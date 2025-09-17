Investì atleta 15enne | Omicidio strada

9.07 E' indagato per omicidio stradale il camionista che nei giorni scorsi ha investito Matilda Ferrari, 15enne promessa del pattinaggio artistico, sulla strada per la scuola. L'incidente è avvenuto a Giustino, in Trentino. Il camionista, che era appena passato col semaforo verde, ha urtato la giovane che stava attraversando la strada."E' sbucata all'improvviso",dice l'uomo, e ora sono in corso gli accertamenti sulla velocità del camion al momento dell'impatto. Lutto cittadino a Giustino oggi, nel giorno dei funerali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it