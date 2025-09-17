Inveisce contro una pattuglia e tenta di investire una vigilessa a Pentimele | arrestato
I vertici dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria esprimono vicinanza e solidarietà incondizionata alle agenti della polizia locale, vittime di un grave episodio avvenuto nella serata di lunedì scorso. I vertici dell’ente inoltre si congratulano con tutto il corpo per la pronta risposta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Reggio, uomo arrestato per aver tentato di investire una vigilessa - Durata poco meno di tre minuti la fuga di un cittadino che ha inveito contro una pattuglia della Polizia Locale arrivando poi a tentare di investire con il proprio furgone un’agente in servizio ... Si legge su citynow.it