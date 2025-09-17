INVALSI selezione esperti per prove standardizzate | proroga candidature al 26 settembre

L’INVALSI ha pubblicato un avviso per l’affidamento di 45 incarichi di lavoro autonomo, ognuno della durata di dodici mesi. Il bando è finalizzato alla selezione di esperti con competenze nella progettazione di prove standardizzate nei settori di italiano, matematica e inglese, nell’ambito delle attività previste dal progetto Rilevazioni Nazionali, finanziato ai sensi del D.Lgs. 622017. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it