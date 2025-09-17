Intoo per 80% dipendenti aziende sottovalutano impatto licenziamenti su chi resta
(Adnkronos) – In un contesto macroeconomico segnato da profonde incertezze, c’è la preoccupazione dei lavoratori per possibili licenziamenti: il 53% a livello globale – e il 37% degli italiani – teme, infatti, di essere coinvolto in esuberi entro un anno. La quasi totalità non si sente pronta ad affrontare l’eventuale ricerca di un nuovo impiego, . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: intoo - dipendenti
