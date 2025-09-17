Intimidazione al sindaco Roy Biasi reazioni e solidarietà
Informati dal sindaco Roy Biasi, i componenti della giunta comunale e dei gruppi consiliari di maggioranza intervengono sulla intimidazione subita dal primo cittadino."Esprimiamo solidarietà al nostro sindaco e alla sua famiglia per il vile gesto subito, consapevoli che tale azione criminale –. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: intimidazione - sindaco
Assegnata scorta al sindaco di Ostuni Dopo l'intimidazione di ferragosto
Citofonate e un cartello con scritta minacciosa: intimidazione al sindaco Roy Biasi
Cinquefrondi, il sindaco Conia dopo l’intimidazione: «vado avanti» https://quotidianodelsud.it/calabria/reggio-calabria/cronache/locale/2025/08/29/cinquefrondi-il-sindaco-conia-dopo-lintimidazione-vado-avanti… - X Vai su X
TGR RAI Calabria. . Intimidazione ai danni del sindaco di Cinquefrondi Michele Conia. Incendiati in più punti i terreni di famiglia. "Sono dei vigliacchi, andiamo avanti" dice al nostro tg il primo cittadino, impegnato da anni nella battaglia per la legalità. "Nella lot - facebook.com Vai su Facebook
Intimidazione al sindaco Roy Biasi, reazioni e solidarietà; Minacce al sindaco di Taurianova Roy Biasi; Ancora intimidazioni a un sindaco in Calabria: minacce notturne a casa di Roy Biasi.
Tayrianova, attacco al sindaco Biasi: due notti di intimidazioni sotto casa - Nella notte tra il 16 e il 17 settembre, ignoti hanno citofonato ripetutamente alla casa del sindaco di Taurianova, Roy Biasi, intorno alle 2. Da cn24tv.it
Ore di paura per il sindaco Roy Biasi: citofonate e cartello minaccioso al cancello - Per due notti di seguito il primo cittadino di Taurianova è stato bersagliato da citofonate con una scritta offensiva di fronte all'ingresso del cancello ... Scrive quicosenza.it