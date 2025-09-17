Intimidazione al sindaco Roy Biasi reazioni e solidarietà

Informati dal sindaco Roy Biasi, i componenti della giunta comunale e dei gruppi consiliari di maggioranza intervengono sulla intimidazione subita dal primo cittadino."Esprimiamo solidarietà al nostro sindaco e alla sua famiglia per il vile gesto subito, consapevoli che tale azione criminale –. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Assegnata scorta al sindaco di Ostuni Dopo l'intimidazione di ferragosto

Citofonate e un cartello con scritta minacciosa: intimidazione al sindaco Roy Biasi

intimidazione sindaco roy biasiTayrianova, attacco al sindaco Biasi: due notti di intimidazioni sotto casa - Nella notte tra il 16 e il 17 settembre, ignoti hanno citofonato ripetutamente alla casa del sindaco di Taurianova, Roy Biasi, intorno alle 2. Da cn24tv.it

intimidazione sindaco roy biasiOre di paura per il sindaco Roy Biasi: citofonate e cartello minaccioso al cancello - Per due notti di seguito il primo cittadino di Taurianova è stato bersagliato da citofonate con una scritta offensiva di fronte all'ingresso del cancello ... Scrive quicosenza.it

