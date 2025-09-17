Intesa con la Florida visita a Taiwan Regione stringe i legami con l’estero
Da un lato, l’accordo quinquennale firmato dal presidente della Regione, Attilio Fontana, con la Florida. Dall’altro, la missione istituzionale di alcuni consiglieri regionali di maggioranza a Taiwan. Lombardia protagonista da ovest ad est. "Siamo grati dell’amicizia instaurata da tempo con la Lombardia e il fatto di aver aperto qui, a Milano, il nostro primo punto di riferimento in Italia, fa comprendere quanto forti siano i legami con voi – ha spiegato Alex Kelly, segretario al Commercio della Florida, firmando, a Palazzo Lombardia, l’intesa col governatore. Presente anche l’assessore regionale a Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
