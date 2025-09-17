Interrogazione Parlamentare del Deputato FdI Dario Iaia | Sicurezza Stradale Urgente sull’Incrocio tra Monteparano e San Giorgio Ionico
Tarantini Time Quotidiano “L’incrocio stradale tra Monteparano e San Giorgio Ionico, sulla strada statale SS7 ter, è già stato teatro di numerosi incidenti stradali con vittime e feriti. È inaccettabile che un’incrocio con una tale importanza strategica rimanga così pericoloso”, precisa il Deputato di Fratelli d’Italia Dario Iaia, presentando un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Le Amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni hanno ripetutamente segnalato la gravità della situazione, chiedendo azioni urgenti. Anche di recente, diverse sono state le sollecitazioni da parte dei sindaci del territorio ed in particolare del primo cittadino di Monteparano, Maristella Carabotto e del vice sindaco Antonio Zappatore, oltre che da parte dei circoli territoriali di Fratelli d’Italia di Carosino e di San Giorgio Jonico. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
