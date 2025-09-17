Interpello ATA Assistente Tecnico Meccanica a Siena domanda entro 18 settembre ore 14
L'Istituto di Istruzione Superiore B. Ricasoli di Siena ricerca Assistente Tecnico Meccanica area AR01. La supplenza è di 36 ore settimanali fino al 30062026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: interpello - assistente
Interpello ATA Assistente Tecnico AR04, incarico fino al 31 agosto 2026 scuola di Viareggio
Personale Ata, interpello a Grosseto per assistente tecnico per la guida di pullman
Scusate l'OT: volevo condividere con voi che una mia (ahimè) ex assistente amministrativa ha pubblicato il suo primo romanzo. Le faccio un po' di pubblicità, sperando che faccia il successo che merita e magari se ne vada dalle segreterie scolastiche e spicchi - facebook.com Vai su Facebook
Personale Ata, interpello a Grosseto per assistente tecnico per la guida di pullman; Grosseto: Nuovo Interpello per Assistente Tecnico ATA con Patente D e CQC per la Guida di Pullman nelle Scuole; Interpello ATA Assistente Tecnico AR04, incarico fino al 31 agosto 2026 scuola di Viareggio.
Interpello ATA Assistente Tecnico AR04, incarico fino al 31 agosto 2026 scuola di Viareggio - Artiglio di Viareggio ricerca Assistente Tecnico AR04 Imbarcazioni Scuole e Officine ... Scrive orizzontescuola.it