Interpello ATA Assistente Tecnico Meccanica a Siena domanda entro 18 settembre ore 14

17 set 2025

L'Istituto di Istruzione Superiore B. Ricasoli di Siena ricerca Assistente Tecnico Meccanica area AR01. La supplenza è di 36 ore settimanali fino al 30062026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

