Interpello ATA Assistente Tecnico AR04 – Imbarcazioni Scuola e Officine per scuola di Bari
L'Istituto di Istruzione Superiore “Amerigo Vespucci” ha pubblicato un avviso per la ricerca di personale in possesso di diploma idoneo per lo svolgimento di attività di Assistente Tecnico AR04 Imbarcazioni Scuola e Officine. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: interpello - assistente
Interpello ATA Assistente Tecnico AR04, incarico fino al 31 agosto 2026 scuola di Viareggio
Personale Ata, interpello a Grosseto per assistente tecnico per la guida di pullman
Interpello ATA Assistente Tecnico Meccanica a Siena, domanda entro 18 settembre ore 14
Scusate l'OT: volevo condividere con voi che una mia (ahimè) ex assistente amministrativa ha pubblicato il suo primo romanzo. Le faccio un po' di pubblicità, sperando che faccia il successo che merita e magari se ne vada dalle segreterie scolastiche e spicchi - facebook.com Vai su Facebook
Interpello ATA Assistente Tecnico Meccanica a Siena, domanda entro 18 settembre ore 14; Interpello Assistente Tecnico Meccanica a Siena: Opportunità di Supplenza all’Istituto B. Ricasoli, Domande Entro il 18 Settembre; Personale Ata, interpello a Grosseto per assistente tecnico per la guida di pullman.
Interpello ATA Assistente Tecnico AR04, incarico fino al 31 agosto 2026 scuola di Viareggio - Artiglio di Viareggio ricerca Assistente Tecnico AR04 Imbarcazioni Scuole e Officine ... Da orizzontescuola.it