International Summit on Sports and Medicine Gravina | Bisogna prendersi cura degli atleti | CMIT

Il presidente della Figc, insieme all’assessore allo Sport Alessandro Onorato presenti all’incontro organizzato all’Olimpico È iniziato questa mattina l’incontro allo Stadio Olimpico organizzato da SFS in partnership con Sports Doctors Network, rete internazionale di eccellenza nel settore. L’ International Summit on Sports and Medicine è il primo evento in Italia che riunisce i medici sportivi della Champions League per condividere strategie, conoscenze e segreti della longevità atletica ai massimi livelli, provenienti da Real Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, Atletico Madrid, Juventus, AS Roma, Lazio e altri grandi club europei. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - International Summit on Sports and Medicine, Gravina: “Bisogna prendersi cura degli atleti” | CM.IT