International Summit on Sports and Medicine Gravina | Bisogna prendersi cura degli atleti | CMIT

Calciomercato.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Figc, insieme all’assessore allo Sport Alessandro Onorato presenti all’incontro organizzato all’Olimpico È iniziato questa mattina l’incontro allo Stadio Olimpico organizzato da SFS in partnership con Sports Doctors Network, rete internazionale di eccellenza nel settore. L’ International Summit on Sports and Medicine è il primo evento in Italia che riunisce i medici sportivi della Champions League per condividere strategie, conoscenze e segreti della longevità atletica ai massimi livelli, provenienti da Real Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, Atletico Madrid, Juventus, AS Roma, Lazio e altri grandi club europei. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

international summit on sports and medicine gravina bisogna prendersi cura degli atleti cmit

© Calciomercato.it - International Summit on Sports and Medicine, Gravina: “Bisogna prendersi cura degli atleti” | CM.IT

In questa notizia si parla di: international - summit

Mercoledì allo Stadio Olimpico di Roma l'International Summit on Sports and Health Medicine, patrocinato dalla FIGC; International Summit on Sports e Medicine: c’è anche Gesis Italia; Eventi – SFS partner a Roma dell’International Summit on Sports and Medicine..

international summit on sportsInternational Summit on Sports e Medicine: c’è anche Gesis Italia - L’associazione di categoria presieduta da Daniele Laureti invitata al prestigioso evento. Scrive gazzettaregionale.it

international summit on sportsSfs al fianco di Sports Doctors Network: Roma ospita il primo Summit internazionale sulla medicina sportiva - Roma accoglierà l’International Summit on Sports and Medicine, che riunirà i medici della Champions League e i protagonisti dello sport. Segnala fortuneita.com

Cerca Video su questo argomento: International Summit On Sports