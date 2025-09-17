La Lega Serie A ha ufficializzato date e sede della Supercoppa Italia 2025, in programma a Riyadh (Arabia Saudita) dal 18 al 22 dicembre 2025. Confermato il modello “ Final Four ” già sperimentato negli ultimi due anni, con quattro squadre partecipanti. Previste due semifinali e la Finale tra le vincenti delle L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Inter, ufficializzate le date della Supercoppa Italiana 2025