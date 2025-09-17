Inter Trevisani | 45 milioni per Lookman o Koné? Bisognava metterli per Donnarumma

17 set 2025

Ademola Lookman e Manu Koné, questi i due grandi obiettivi di mercato dell’ Inter sfumati in estate. La cifra stanziata dalla società nerazzurra per l’attaccante nigeriano dell’ Atalanta e, poi, per il centrocampista francese della Roma era sempre quella, 45 milioni di euro. Il club di viale della Liberazione ha provato a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

