Inter Sassuolo, L’ Inter di Cristian Chivu si prepara ad affrontare il Sassuolo al Giuseppe Meazza con l’obiettivo di risollevare una stagione che finora ha mostrato qualche crepa. Dopo l’ultimo pareggio in Champions League contro l’ Ajax, i nerazzurri sono chiamati a riprendersi in campionato e a superare le difficoltà viste nelle ultime settimane. Il Sassuolo, allenato da Alessio Dionisi, non è un avversario facile. Sebbene la squadra emiliana non abbia iniziato la stagione con l’entusiasmo degli anni migliori, è nota per il suo gioco offensivo e la capacità di mettere in difficoltà le squadre più forti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Sassuolo: una sfida decisiva per riprendere il cammino verso l’alto della classifica