Dopo la sconfitta contro l’Udinese e la Juventus, l ‘Inter dovrà affrontare l’Ajax in Champions League, alle ore 21:00 del 17 settembre, per poi tornare a pensare alla Serie A con la sfida valida per la quarta giornata di campionato che disputerà contro il Sassuolo domenica 21 settembre alle ore 20:45. La Lega ha reso pubbliche le designazioni arbitrali e a dirigere il match al Meazza sarà l’arbitro Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Inter-Sassuolo, la squadra arbitrale. Il match tra Inter e Sassuolo sarà dunque affidato ad un arbitro di lunga esperienza come Marinelli, che verrà accompagnato dagli assistenti Mondin e Rossi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter-Sassuolo, la designazione arbitrale: Marinelli dirige, Pezzuto al VAR