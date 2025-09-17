Inter-Sassuolo la designazione arbitrale | Marinelli dirige Pezzuto al VAR
Dopo la sconfitta contro l’Udinese e la Juventus, l ‘Inter dovrà affrontare l’Ajax in Champions League, alle ore 21:00 del 17 settembre, per poi tornare a pensare alla Serie A con la sfida valida per la quarta giornata di campionato che disputerà contro il Sassuolo domenica 21 settembre alle ore 20:45. La Lega ha reso pubbliche le designazioni arbitrali e a dirigere il match al Meazza sarà l’arbitro Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Inter-Sassuolo, la squadra arbitrale. Il match tra Inter e Sassuolo sarà dunque affidato ad un arbitro di lunga esperienza come Marinelli, che verrà accompagnato dagli assistenti Mondin e Rossi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
In questa notizia si parla di: inter - sassuolo
Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola
Calciomercato Inter, Tajon Buchanan nel mirino del Sassuolo! Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A
Calciomercato Inter, Sassuolo vicino a chiudere per un giocatore nerazzurro! I dettagli della trattativa con i neroverdi
#InterSassuolo ? Tutte le info sulla prevendita del Settore Ospiti #ForzaSasol - X Vai su X
? Sold out Bus Inter-Sassuolo Informiamo che il bus per Inter-Sassuolo è sold out. Grazie a tutti coloro che viaggeranno con noi. È attiva la lista d'attesa, per info contattateci al +39 329 304 3722. Saluti nerazzurri Inter Club Torino 1963 - facebook.com Vai su Facebook
SERIE A ENILIVE - DESIGNAZIONI 4ª GIORNATA; Serie A, le designazioni arbitrali della quarta giornata: il derby Lazio-Roma a Sozza; Serie A – Designazioni arbitrali: Colombo a Torino e Zufferli a Firenze.
Serie A, 4ª giornata: tutte le designazioni arbitrali, a Sozza il derby della Capitale - La quarta giornata di Serie A 2025/26 si preannuncia già molto interessante, non solo per le sfide sul campo, ma anche per le designazioni arbitrali ... lapresse.it scrive
Serie A, gli arbitri della 4a giornata, tutte le designazioni: Lazio-Roma a Sozza come l'anno scorso, fermato Marcenaro - Resi noti gli arbitri della quarta giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 19 a lunedì 22 settembre ... Come scrive sport.virgilio.it