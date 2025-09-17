Inter-Sassuolo | designato l’arbitro della sfida

Inter-Sassuolo arbitro. Domenica sera, alle ore 20.45, San Siro sarà teatro della sfida tra Inter e Sassuolo, valida per il campionato di Serie A. A dirigere l’incontro sarà Livio Marinelli, fischietto della sezione di Tivoli, chiamato a gestire il quarto impegno del campionato nerazzurro. Ad assistere Marinelli ci saranno gli assistenti Mondin e Rossi, mentre il quarto uomo sarà Perri. Una squadra arbitrale che dovrà garantire ordine e controllo in un match per nulla scontato, con l’ Inter obbligata a vincere per dare una scossa al suo inizio deludente e il Sassuolo che ha dimostrato nello scorso week-end di poter mettere in difficoltà compagini ben più attrezzate, battendo per 1-0 la Lazio al Mapei. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it