Inter San Siro ai nerazzurri e al Milan | trovato l’accordo cifre e clausole

Ilprimatonazionale.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’annoso tema riguardante il futuro dello stadio di San Siro sembra proprio aver finalmente trovato una svolta, potremmo dire anche storica. Sono stati lunghi mesi vissuti tra dibattiti, trattative e discussioni. Alla fine la luce in fondo al tunnel ha portato all’annuncio più importante, dato in conferenza stampa dalla vice L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter san siro ai nerazzurri e al milan trovato l8217accordo cifre e clausole

© Ilprimatonazionale.it - Inter, San Siro ai nerazzurri e al Milan: trovato l’accordo, cifre e clausole

In questa notizia si parla di: inter - siro

Inter, San Siro vietato ai tifosi non graditi: respinte decine di richieste di rinnovo

San Siro: cambia il sistema di accesso per i disabili alle partite di Inter e Milan

Biglietti per disabili, San Siro svolta: “Potrò vedere l’Inter quando voglio senza dipendere da un sorteggio. Ma perché c’è voluto tanto tempo?”

Inter, che numeri a San Siro: nerazzurri terzi in Europa per presenze. Quasi 2 mln di spettatori; Biglietti Inter-Torino e Inter-Udinese: info e novità; Inter-Torino 5-0, Thuram e Lautaro lanciano i nerazzurri - Rivivi il match.

inter san siro nerazzurriMilan e Inter, si avvicina il nuovo stadio a San Siro: l’annuncio ufficiale - Per Milan e Inter buone notizie sul fronte stadio: dal Comune di Milano arriva un primo via libera fondamentale, ma non è ancora finita. Lo riporta milanlive.it

inter san siro nerazzurriStadio San Siro, arriva la migliore notizia per l’Inter: ora è ufficiale - Matteo Salvini è intervenuto sulla questione stadio di San Siro: il ministro si è espresso con durezza sulla situazione. Riporta spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Inter San Siro Nerazzurri