Inter ritorno alle origini per Mourinho | a breve la firma con il Benfica

17 set 2025

Clamorose novità giungono dal Portogallo dove, secondo A Bola, si stanno chiudendo le trattative che porteranno lo Special One, Josè Mourinho a sedere sulla panchina del Benfica per la seconda volta nella sua carriera a distanza di 25 anni dalla prima. L’ex allenatore nerazzurro, era stato esonerato poche settimane fa L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

